Inbraakgolf in Schijndel: diefstal in 5 huizen op één middag

SCHIJNDEL - Op klaarlichte dag is er op vrijdag de dertiende ingebroken in vijf woningen in Schijndel. In huizen aan de Boschweg, Molendijk-Zuid en de Korenbloemstraat werd in de namiddag ingebroken.

De daders namen vooral geld en sieraden mee. In alle huizen kwamen de daders binnen door een raam te forceren. De politie onderzoekt de inbraken en is op zoek naar getuigen.



Een buurtbewoner meldt dat de politie zaterdagmiddag bezig is met onderzoek in de betreffende straten.