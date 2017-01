Meisje mishandeld door mannen in BMW

DEN BOSCH - Een meisje is zaterdagnacht tussen 03.30 en 04.15 uur lastig gevallen door mannen die in een donkere BMW reden. De mishandeling vond plaats op de kruising van het Bossche Pad en de Van Pasesschenstraat in Den Bosch.

Het meisje was onderweg naar huis toen ze staande werd gehouden door de mannen. Zij stapten uit een donkere BMW. Het slachtoffer werd door de mannen mishandeld.



De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben.