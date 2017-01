Auto klapt tegen lantaarnpaal, twee gewonden

REUSEL - Een auto is zaterdagmiddag tegen een lantaarnpaal beland op de Wilhelminalaan in Reusel. De twee inzittenden raakten zwaargewond.

De auto begon volgens een getuige te draaien na een botsing met een andere auto. Het voertuig klapte uiteindelijk tegen de lantaarnpaal. De mensen in die auto raakten gewond. De inzittenden van het andere voertuig niet.



Oorzaak onbekend

Het is niet bekend hoe de eerste botsing precies ontstond. Ook is het niet duidelijk wat voor soort verwondingen het tweetal heeft.