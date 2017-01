René van de Kerkhof: 'Vliegtuig getroffen door de bliksem'

EINDHOVEN - Angstige momenten voor René van de Kerkhof en zijn echtgenote. Het tweetal landde vrijdagochtend op Schiphol na een vakantie in Cáncun (Mexico). Maar dat ging bijna mis...

In het radioprogramma Brabantse Nachten Zijn Lang vertelde René vrijdagnacht aan presentator Kristian Westerveld dat het vliegtuig werd getroffen door de bliksem. Vier minuten voor de landing kwam het toestel in de problemen. "Er was ineens een harde knal en een grote vuurbol", vertelde René. "Alle apparatuur viel uit. De piloot kreeg zelfs geen contact meer met Schiphol."



'Hier niet gezeten'

De piloot kon het vliegtuig veilig aan de grond krijgen, maar dat had volgens René heel anders kunnen aflopen. "Echt bang was ik niet hoor. Maar het gaat wel even door je hoofd dat het ook anders had kunnnen gaan. Dan had ik hier nu niet gezeten."







Volgens zijn broer Willy moet René eens wat minder op vakantie gaan. "Ach, je moet toch wat. Het is hier nu zo koud", vindt René.