'Gekkenwerk', onzichtbare hoofdrol in Dakar werd gespeeld door de navigator

BUENOS AIRES - De Dakar van 2017 was niet alleen de Dakar van de weersomstandigheden. Een onzichtbare hoofdrol was weggelegd voor de navigators van de coureurs. Want door een aantal reglementswijzigingen, was het soms bijna ondoenlijk voor navigators als Wouter Rosegaar en Anton van Limpt.

De grootste wijziging die door de ASO, de organisatie van Dakar, is ingesteld is dat de waypoints, de richtpunten voor de navigators, niet altijd zichtbaar waren op de navigatieschermen in de auto’s en trucks. Anton van Limpt, navigator van trucker Ton van Genugten: “Vroeger lichtten die waypoints op in mijn scherm en dan was het een kwestie van de pijl volgen en er naartoe rijden. Nu zoek je bijna blind naar de plekken.”





'Gokken'

Wouter Rosegaar, rechterhand van autocoureur Erik van Loon: “Het navigeren kwam nu op gokken neer. Zelfs als je heel secuur bent, kon het nog misgaan. Ik snap dat ze het spannender wilden maken, maar dit was een te grote stap.”



Rosegaar stelt ook dat het af en toe gevaarlijk was. “Het was soms gekkenwerk. Deelnemers missen zo’n waypoint en rijden dan plankgas terug. Tegen de richting in.”



Nokia's

De navigators mochten ook geen smartphones meenemen in de voertuigen, om te voorkomen dat ze bijvoorbeeld via Google Maps konden navigeren. “Mijn telefoon heb ik heel erg gemist”, zegt Van Limpt. Van Limpt vond na lang zoeken twee oude Nokia's en kocht twee Nokia's op van magazijnmedewerkers van een telefoonwinkel.