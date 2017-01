Enorm veel rook bij brand in loods vol auto's in Alphen

ALPHEN - In Alphen brak zaterdagmiddag brand uit in een loods met auto's. Een aantal oldtimers konden niet worden gered door de brandweer. Het vuur was rond kwart over vijf onder controle.

De Veiligheidsregio meldde dat er twee glasflessen zijn gescheurd door de hitte. Daardoor zijn twee flinke vuurballen te zien geweest die uit het dak kwamen.



De brandweer kwam met vier wagens ter plaatse en waarschuwde voor veel rook. Eén omstander werd nagekeken door de ambulance omdat hij veel rook had ingeademd.In de loods aan Het Sas bleken verschillende oldtimers te staan. Een aantal daarvan werd gered door de eigenaar, waaronder een Dodge en een Ford. De komende uren is de brandweer nog druk bezig met nablussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.