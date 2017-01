Vrachtwagen met drugsafval in woonwijk in Bavel

BAVEL - In een woonwijk in Bavel is zaterdagmiddag drugsafval gevonden. In een vrachtwagen werden vier vaten aangetroffen.

Al een week stond er een kleine vrachtwagen in de Mariastraat en buurtbewoners tipten de politie hierover. In de vrachtwagen bleken vier vaten met drugsafval te staan. Eén van de vaten lekte, maar volgens de brandweer is er geen gevaar voor de omwonenden.



Een gespecialiseerd bedrijf komt de vaten opruimen.