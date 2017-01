'Niet normaal!', Pleun haalt topscore in eerste liveshow The Voice

LIESHOUT - “Ik heb er meteen 2000 volgers bij op social media. Supergaaf.” Pleun Bierbooms is flink aan het nagenieten van haar optreden in The Voice of Holland van vrijdagavond. De deelneemster uit Lieshout kreeg de hoogste score tijdens de eerste liveshow.

“Ik krijg zulke lieve en fijne reacties. Mensen die zeggen dat ze het zo mooi vonden of kippenvel kregen. Daar ben ik heel blij, want daar doe je het toch voor”, vertelt de 18-jarige Pleun.



Ze zong Writing's on the Wall van Sam Smith en kreeg een 8, twee keer een 9 en een 9,5 van de Voice-coaches. Ook bij het publiek thuis viel haar optreden in de smaak. Het hoogste cijfer kreeg ze van haar eigen coach, Waylon. “Ik ga de rest uitdagen een halve punt meer, en een 10, te halen”, zei hij.Pleuns eindscore kwam op 17,57 uit, het gemiddelde van de coaches plus het gemiddelde van het thuispubliek. Daarmee versloeg ze ook Dwight Dissels, een soulzanger die sinds de audities al topfavoriet is. “Ja, hoger dan Dwight. Ik dacht: hoe dan?!”, aldus de zangeres. “Maar dat betekent niet dat ik er al ben. Het kan volgende week zo weer anders zijn, dus ik zal me iedere keer moeten bewijzen. Maar het geeft natuurlijk wel even een boost aan je zelfvertrouwen.”Toch viel Pleun ook al vaker op in The Voice. Tijdens haar auditie zong ze Million Years Ago van Adele. Dat vonden mensen haar op het lijf geschreven. “Ik word wel de Nederlandse Adele genoemd of een look-a-like. Ik vind dat alleen maar een compliment, want het is echt een topvrouw. Maar ik ben wel gewoon Pleun en zing daarom nu ook andere nummers om verschillende kanten van mezelf te laten zien.”Coach Waylon koos het nummer voor de eerste liveshow. “Ik vond het echt goed bij mij passen. Het is een mooi nummer met uithalen, maar waarin je ook laag zingt. Dat vind ik heel mooi.” Dat was ook reden voor Ali B. om de Lieshoutse een 9 te geven. “Die uithaal is leuk, maar als je in het klein zingt dan ben je zo goed. Niet normaal”, zei hij na afloop van het optreden.Maar waarom zit de zangeres eigenlijk niet bij coach Guus Meeuwis die ook in Lieshout opgroeide? “Guus was best voor de hand liggend geweest. Maar ik voelde gewoon echt een klik met Waylon. Ook houd ik van uitdagingen en overal aan proeven. Daarbij vind ik hem een topartiest.”Hoe ver ze gaat komen in de talentenjacht durft ze niet te zeggen. Maar genieten doet ze in ieder geval volop van het avontuur. “Ik heb er altijd naar gekeken en dan dacht ik: ik wil ook een keer meedoen. En nu sta ik gewoon op dat podium. Het is nog best onwerkelijk allemaal.”