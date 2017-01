Kruidvat in Someren overvallen

SOMEREN - De Kruidvat in de Postelstraat in Someren is zaterdagavond rond zes uur overvallen. De twee daders zijn na de gewapende overval weggevlucht, de politie is naar hen op zoek.

De twee mannen hebben een getint uiterlijk en dragen zwarte kleding, zo meldt het bericht van Burgernet. De daders zouden zijn vertrokken richting de kerk. Mensen die het tweetal zien, moeten contact opnemen met de politie en zelf geen actie ondernemen.



Een woordvoerster van de politie meldt dat er geen gewonden zijn gevallen. Het is nog niet bekend of er iets buit is gemaakt.