Doelpuntenmachine Tom Boere bijna op gelijke hoogte met PSV, spits jaagt op record

OSS - Met drie doelpunten tegen FC Dordrecht kwam de teller van Tom Boere vrijdagavond op 23 te staan. Daarmee scoorde hij dit seizoen maar twee keer minder dan PSV in totaal, terwijl Willem II zelfs elf doelpunten minder maakte. De vraag is nu: gaat Boere bij FC Oss voor een record in de Jupiler League of maakt hij een transfer naar een grotere club?

De meest trefzekere topscorer op het tweede niveau van Nederland scoorde 44 keer in één seizoen, dat is inmiddels 55 jaar geleden. Net over de helft van het seizoen is Boere ook net over de helft van het record van Joop Schuman heen. Nummer twee op de lijst is Ton Cornelissen, die in het seizoen 1990/1991 tot 35 treffers kwam in dienst van NAC.



De eerste grens is dertig doelpunten. De laatste keer dat een speler in de eerste divisie meer dan dertig goals maakte is inmiddels 25 jaar geleden. Afgelopen jaar werd de Bredanaar Ralf Seuntjens (VVV-Venlo) met 28 doelpunten topscorer.



Meest trefzekere topscorers eerste divisie



Joop Schuman (44 goals, SC Heracles, 1961/62)



Ton Cornelissen (35, NAC, 1990/91)



Dick Tol (35, FC Volendam, 1956/57)



Ad van der Wiel (34, RKC Waalwijk, 1987/88)



Erik Tammer (33, Excelsior, 1991/92)



Dick Tol (33, FC Volendam, 1966/67)



De Brabantse profclubs zijn dit seizoen nog niet heel erg trefzeker, in tegenstelling tot Boere. PSV maakte in de eredivisie tot de start van de tweede seizoenshelft maar 25 treffers. Willem II kwam niet verder dan 12 doelpunten. In de Jupiler League is FC Oss de meest trefzekere Brabantse club, mede dankzij de 23 treffers van Boere staat de teller op 45 goals. RKC Waalwijk (34), NAC (33), FC Eindhoven (32), Helmond Sport (30), Jong PSV (30) en FC Den Bosch (29) scoorden wel meer dan Boere.Boere stond al in de belangstelling van verschillende clubs, met zijn hattrick bij de start van de tweede seizoenshelft zal de interesse niet minder worden. Willem II kan een trefzekere spits goed gebruiken, de Tilburgse club wordt al even in verband gebracht met de spits. Ook NAC zou nog op zoek zijn naar een extra aanvaller.De stap van FC Oss naar PSV is groot, maar vanuit de Jupiler League de top bereiken is niet uniek. In het verleden is Ruud van Nistelrooy een mooi voorbeeld. Van FC Den Bosch ging hij naar sc Heerenveen, daarna speelde hij onder meer voor PSV, Manchester United en Real Madrid. Vincent Janssen is een recent voorbeeld. De spits brak door bij Almere City en ging via AZ naar Tottenham Hotspur, in Engeland heeft hij het echter moeilijk om zich waar te maken.