De knotsgekke Dakar in acht opvallende gebeurtenissen

BUENOS AIRES - Dakar 2017 was er een van extremen. De natuur liet zich gelden en de organisatie van de rally maakte het de rijders niet even makkelijk, onder meer door de navigatiebeperkingen. Brabants succes was er, maar diepe dalen kenden onze coureurs ook. We zetten de acht opvallendste gebeutenissen op een rij.

1. Dollevoet valt voor de negende keer uit en baalt van zijn navigator

Dit jaar moest het lukken. Ebert Dollevoet uit Valkenswaard moest en zou de eindstreep van Dakar halen in zijn negende deelname. Maar voor de negende keer op rij mislukte het toch. Dollevoet legde de schuld bij zijn navigator.



2. Maurik van den Heuvel reed een dag zonder voorruit

Trucker Maurik van den Heuvel reed bijna 300 kilometer zonder voorruit. En dat lukte nog aardig ook.



3. De vriendengroep van Frank Tilburgs

Normaliter laten de rijders het thuisfront tijdens Dakar, maar de vriendengroep van deelnemer Frank Tilburgs miste hun maatje. Zij reisden af naar Zuid-Amerika.



4. Marcel Snijders en zijn acute diarree

Het zal je maar gebeuren. Midden in een Dakar-etappe begint je buik te rommelen en merk je dat je heel nodig naar de wc moet. Het overkwam Marcel Snijders, de navigator van trucker Frank Tilburgs.



De tiende etappe van Kees Koolen was een hel voor de man uit Bergeijk. Zo werd hij aangehouden door de politie omdat hij zonder licht reed. Koolen moet misschien nog wat doen aan zijn internationale bekendheid.Hans Stacey uit Best had het helemaal gehad met de organisatie van Dakar en zette zijn truck uit protest stil op de startstreep en gaf er de brui aan. Een dag later mocht hij toch starten.Door de moeilijke omstandigheden werden er etappes afgelast en ingekort. Door overstromingen kon de Dakarkaravaan dinsdag niet over de normale weg naar het bivak in Salta rijden. In plaats daarvan moesten de meeste deelnemers en serviceteams over een vijf kilometer hoge bergpas naar hun eindbestemming.De navigators hadden het zwaar. Door aanpassingen in de regels werd er vaak verkeerd gereden.