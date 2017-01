Verzekeraars luiden noodklok na vele afvalbranden: 'Het roer moet om!'

EINDHOVEN - Er zijn te veel branden bij afval- en recyclingbedrijven, de schade is vaak enorm dus moet er echt iets veranderen. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars zaterdag bij het televisieprogramma EenVandaag. De afgelopen twee jaar waren er 13 branden bij Brabantse afvalbedrijven.

Uit cijfers van het tv-programma blijkt dat er in 2015 27 branden waren. Een jaar later steeg dit naar 44 branden. Eén van de grote branden was bij Van den Hoogen in Someren. Die brand was pas na zes dagen onder controle. Later bleek dat de opslag van banden bij dat bedrijf al jaren onveilig was.



Maar er waren meer branden:De afvalsector zou volgens het Verbond meer moeten doen om afvalbranden te voorkomen. "Het roer moet om. Op deze manier kunnen we niet verder. Het risicobewustzijn is nu onvoldoende. Dat moet echt omhoog”, zegt Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars.Daarnaast maakt het Verbond zich zorgen om de veiligheid. Die is volgens de belangenvereniging in het geding. "Niet alleen van het bedrijf, maar ook van werknemers, omwonenden en het milieu", zegt Weurts tegen EenVandaag. Dus moet er wat hem betreft gekeken worden of de regels voor de afvalverwerkers nog wel goed genoeg zijn en anders moeten ze aangescherpt worden.