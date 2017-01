Wat hebben Roy Donders en een barmhartige pater gemeen?

TILBURG - Gordon, Linda en Youp hadden er al een, en Peerke nu ook. De Tilburgse pater Peerke Donders is zaterdag geëerd met zijn eigen glossy.

Het glimmende tijdschrift staat vol met persoonlijke verhalen van mensen die kracht of inspiratie hebben gehaald uit de levenswijze van Donders.



Barmhartig

Die is het best te omschrijven als 'barmhartig'. Donders (1809-1887) ging op missie naar Suriname en ontfermde zich daar over de armen en de zieken, leprapatienten bijvoorbeeld. Dat waren mensen die er destijds helemaal alleen voor stonden.



Zijn goedheid maakte Donders bekend en geliefd, ook in zijn geboortestad Tilburg. Zo staat er een standbeeld van hem in Wilhelminapark en is zijn geboortehuis gereconstrueerd.



"Dit jaar is het honderddertig jaar geleden dat Peerke stierf", zegt Caroline Evers van de Stichting Petrus Donders Tilburg. "Dat vonden wij een mooi moment om met deze glossy te komen." De glossy is bedoeld om het publiek van 2017 warm te maken voor de verhalen van Donders, die al meer dan honderd jaar oud zijn.



Roy Donders

Op de cover van de glossy schitteren Peerke én naamgenoot Roy Donders, de stylist van het zuiden. "Die twee bleken familie van elkaar", legt Caroline Evers uit. "Roy is natuurlijk een man van deze tijd en dat vonden wij een interessant gegeven." De glossy moet de barmhartigheid van Peerke op een eigentijdse manier uitleggen.



"Dat is denk ik een goed middel", zegt bisschop Gerard de Korte. "Er zijn de afgelopen tijd zoveel glossy's over zoveel onderwerpen gemaakt, dan moet dit ook kunnen. Bovendien verdwijnt een glossy niet zomaar weer in de prullebak. Misschien lezen mensen de verhalen zo nog wel een keer. Of komt 'ie zelfs bij mensen in de boekenkast terecht."



Peerkes mening

Wat Peerke zelf van zijn glanzende luxeproduct had gevonden? "Waarschijnlijk vond hij het helemaal niks", lacht Evers. "Hij was juist van het minimale, het sobere leven."



"Maar als je zoveel goeds hebt gedaan. En je bent zelfs zalig verklaard, dan heb je een glossy best verdiend", besluit De Korte.