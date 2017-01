Doelpuntenfestijn bij spectaculaire en benauwde zege UNA, Kozakken Boys gelijk

ZEELST - UNA is de tweede seizoenshelft in de tweede divisie met een grote stunt begonnen. De ploeg van trainer Mark Schenning won met 3-4 op bezoek bij Excelsior Maassluis, de regerend landskampioen. Kozakken Boys is 2017 gestart met een 2-2 gelijkspel tegen VVSB.

Opgelucht adem halen, dat is wat de spelers van UNA na het laatste fluitsignaal waarschijnlijk hebben gedaan. Met 3-4 winnen op bezoek bij Excelsior Maassluis is op papier prima voor de ploeg uit Zeelst. Zes minuten voor tijd stond er echter nog een 0-4 voorsprong op het scorebord, uit het niets werd het nog even spannend.



Mart van de Gevel bracht UNA al in de tweede minuut op 1-0, na iets meer dan een half uur spelen was het Brian Boogers die de stand naar 0-2 tilde. Met een fraaie lob maakte Teun Sebregts er een klein kwartier na de theepauze 0-3 van. Na de 0-4 van Youri van der Meer leek de zege helemaal zeker. Door drie goals van Dennis van Ooijen werd het uiteindelijk toch nog heel even spannend. Ondanks het spectaculaire slot wist UNA de voorsprong te behouden en een knappe zege te boeken.



Kozakken Boys kwam in eigen huis al binnen tien minuten op achterstand. Maikey Parami opende de score voor VVSB: 0-1. Na een half uur spelen komt Kozakken Boys op gelijke hoogte, een voorzet van Ahmad Mendes Moreira waait het doel in. Nog voor rust komt de ploeg uit Werkendam op voorsprong. Na een korte corner schiet Jeffrey van Nuland de 2-1 binnen.In de tweede helft ging Kozakken Boys op zoek naar de derde treffer. Ondanks enkele kansen blijft het lang 2-1. Twintig minuten voor tijd werd er wel gescoord. Het was Tomas Tavilla die de 2-2 maakte. Daar bleef het bij, waardoor beide ploegen een punt pakten.