Het is glad! Meerdere ongelukken door gladheid in de hele provincie

EINDHOVEN - Automobilisten moeten zaterdagavond in de hele provincie rekening houden met gladde wegen. Op meerdere plekken is het al misgegaan en gleden er auto's van de weg af. Het KNMI waarschuwt dat het in het hele land glad kan zijn door bevriezing van natte weggedeelten of een enkele winterse bui.

In korte tijd vonden in het Land van Cuijk drie ongelukken plaats. Op de Hapseweg in Oeffelt raakte een auto in de slip en reed daardoor op een andere auto. Twee inzittenden van één auto moesten voor controle mee naar het ziekenhuis.



Twee ongelukken op zelfde plek

Daarnaast waren er twee ongelukken vlak na elkaar op dezelfde plek in Dorpsstraat in Langenboom. Eén vrouw raakte hierbij gewond toen ze met haar auto van de weg gleed en tegen een muurtje reed. Een andere automobilist raakte op hetzelfde punt de macht over het stuur kwijt en botste tegen een paaltje.



Verder waren er twee ongelukken op A4 bij Bergen op Zoom vanwege een spekgladde weg door hagel. Een bestuurder vloog uit de bocht. Een andere automobilist moest naar het ziekenhuis toen deze tegen de vangrail glibberde.De Geuzendijk in Budel was ook erg glad. Daar kon een vrouw ook niets anders meer dan glijden. Zij botste tegen een boom, maar raakte niet gewond.