'Buzzer beater' brengt basketballers New Heroes de winst tegen Rotterdam

DEN BOSCH - Met een score in de allerlaatste seconde heeft New Heroes zaterdagavond gewonnen van Forward Lease Rotterdam Basketbal. De ploeg uit Den Bosch stapte met een 82-80 zege van het veld.

Na het eerste kwart stond New Heroes op een 22-17 voorsprong. Vervolgens maakte Rotterdam negen punten in het tweede kwart, terwijl Den Bosch niet op het scorebord kwam: 22-26. Daarna was het andersom, New Heroes maakte twaalf punten, Rotterdam nul. Tijdens de rust stond New Heroes op een 44-35 voorsprong.



Richting het einde van de wedstrijd bleven de twee ploegen in de buurt van elkaar qua score. Met een driepunter in de absolute slotfase kwam Rotterdam terug tot 80-80, met nog 9,6 seconden op de klok.



Het was niet de laatste score van de wedstrijd. Antwan Scott schoot in de absolute slotfase op de ring, maar in de rebound maakte Pim de Vries via een buzzer beater - als de bal voor de zoemer gaat gegooid is en tijdens of na de zoemer door de basket gaat - de winnende score: 82-80.