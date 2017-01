Marco van Ginkel blij met sterk middenveld PSV, 'Lekker als iedereen goed speelt'

EINDHOVEN - Marco van Ginkel maakte zaterdagavond zijn rentree in een officiële wedstrijd van PSV. De van Chelsea gehuurde middenvelder stond in de basis tegen Excelsior en scoorde de 1-0. Jorrit Hendrix kwam na blessureleed voor het eerst weer in actie, als invaller. Basisklant en bankzitter hebben hetzelfde doel: kampioen worden.

Hendrix begon op de bank. Nadat hij binnen de lijnen was gekomen werd hij toegezongen door de supporters van PSV. In de ogen van de middenvelder was het omdat hij terugkeerde van een blessure. Dat het ook een steuntje in de rug kan zijn voor het feit dat hij door de nieuwe bezetting van het middenveld op de bank plaats moest nemen. "Fijn gevoel dat ik toegezongen werd. Lange tijd weggeweest. Thuis voor eerst meegedaan, daar wil ik supporters voor bedanken."



'Mag je blij mee zijn'

Van Ginkel speelde sinds zijn komst twee wedstrijden in het shirt van PSV. Een oefenduel en de wedstrijd tegen Excelsior, in allebei de duels was hij trefzeker. Een goed begin. "Ja, dan gaat het goed, als je het op die manier bekijkt."



PSV had veel balbezit, maar de goal viel niet. Van Ginkel maakte de belangrijke en nuttige goal. "Denk dat we veel balbezit hadden, maar niet scoorden. Uiteindelijk kwam door mij de 1-0, dat werd wat makkelijker voetballen natuurlijk. We kregen nog meer kansen, die maakten we niet. In de tweede helft valt een mooie 2-0, daar mag je blij mee zijn."



Concurrentie bekijken vanaf de bank

Van Ginkel geeft trainer Phillip Cocu meer mogelijkheden op het middenveld. Vooraf waren er wat twijfels over het systeem dat gespeeld zou gaan worden, Van Ginkel is echter duidelijk. "Het was 4-3-3, maar aan de buitenkanten staan jongens die veel aan de bal willen komen. Ze vullen de rol anders in dan echte buitenspelers. Ze ondersteunen het middenveld goed."



Van Ginkel gaf de middenlinie in ieder geval een nieuwe impuls. Met hem speelden namelijk ook Andrès Guardado en Davy Pröpper een goede wedstrijd "Het is lekker als iedereen goed speelt, dat trekt de rest ook weer mee." Nu is het afwachten wat de concurrentie op zondag doet. "Dat gaan we lekker vanaf de bank bekijken. Wij moeten onze wedstrijden winnen, meer kunnen we niet doen."