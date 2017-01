Auto gelanceerd, raakt meterkast en verkeersborden in Den Hout

DEN HOUT - De brandweer heeft zondagochtend een automobilist bevrijd uit zijn auto. De man was bekneld komen te zitten op de Hespelaar in Den Hout.

De bestuurder was over een zogenoemde varkensrug gereden. Vervolgens werd hij via een heuveltje gelanceerd, reed hij over een meterkastje en raakte hij verschillende verkeersborden. De auto raakte zo zwaar beschadigd dat het portier niet meer openging.



De bestuurder is voor een kleine behandeling naar een ziekenhuis gebracht.