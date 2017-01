Brabanders twijfelen over deelname Dakar Rally volgend jaar: 'Wij willen woestijn'

BUENOS AIRES - Verschillende Brabantse deelnemers aan de afgelopen Dakar Rally twijfelen of ze er volgend jaar weer bij zijn. Dit jaar flopte de rally grotendeels door de aanhoudende regen. Twee etappes werden afgelast. Enkele andere werden ingekort. Ook de hoogte en de proeven in Bolivia vonden de coureurs maar niks: "Wij willen woestijn", klinkt het in koor.

Het zwaartepunt van de Dakar Rally lag dit jaar in Bolivia. De etappes over grindpaden op hoogtes van meer dan 4000 meter konden Erik van Loon niet bekoren. De Eerselnaar wil, net als de meeste Brabantse deelnemers, dat er meer etappes met duinen worden worden opgenomen in de route van 2018. Hij twijfelt dan ook over een nieuwe deelname mocht de rally volgend jaar weer terugkeren naar Bolivia.



"Een paar dagen is geen probleem, maar het zwaartepunt vinden wij niks", zei van Loon na afloop van de rally in Buenos Aires. "Wij willen woestijn. Dit jaar was het té."



"Terug naar Afrika"

Trucker Hans Stacey opperde na de podiumceremonie in Buenos Aires om afspraken te maken om ergens anders te gaan rijden volgend jaar. "Het is een commercieel spelletje, ze halen daar gewoon veel geld op", weet de Bestenaar.



"Als ze weer naar Bolivia gaan moeten we misschien met alle truckers maar bij elkaar gaan zitten om weer naar Afrika te gaan. Dan gaan we toch de Africa Race rijden."



Zover wilde zijn neef Gerard de Rooy niet gaan. Hij heeft een ander idee: "De organisatie weet zelf best waar het probleem zit. Ze moeten naar Chili en Peru om het goed te maken. Iedereen is de hoogte, de regen en de WRC-paden beu. Als Peru erin zit, doen er weer veel meer mee. Zit Bolivia erin, dan doen er weer minder mee."



"Dood paard"

Maurik van den Heuvel uit Boekel gaf deze week na veel technische problemen en een afgelaste etappe aan dat hij er sowieso mee zou kappen. Amper aan de finish bedacht hij zich al. "Iedere dag zei ik: Ik ga niet meer aan een dood paard trekken en aan dat ding zitten schroeven. Maar ik denk er nu al anders over. Wie weet staan we hier volgend jaar weer."



Twijfel

Andere truckers twijfelen nog. Jan van de Laar uit Best hoopt dat de organisatie Bolivia volgend jaar links laat liggen. Van de Laar: "Van mij hoeft het niet inderdaad. Het gaat zwaar meewegen in de beslissing, absoluut".



Frank Tilburgs wilde zich er nog niet echt over uitlaten wat hij volgend jaar gaat doen. "Ik ga er komende tijd eens rustig over nadenken", aldus de trucker uit Borkel en Schaft.