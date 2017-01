Team de Rooy tevreden over derde plek in Dakar Rally: 'Foutjes keihard afgestraft'

BUENOS AIRES - Met zijn derde plek in het truckklassement en twee etappezeges was Gerard de Rooy net als vorig jaar de best presterende Nederlander in de Dakar Rally. "Het bewijst maar weer eens dat het team goed in elkaar zit", vond De Rooy na afloop van de rally in Buenos Aires.

Hij prolongeerde dan wel niet zijn titel. Toch kijkt De Rooy met een tevreden gevoel terug op de editie van 2017.



"Tot drie dagen geleden hebben we alles gegeven. Toen ging het fout", zei de Rooy doelend op de etappe naar San Juan, waarin hij twee keer lek reed en een navigatiefout maakte. Het kostte hem een hoop tijd en uiteindelijk de eindzege in de Dakar Rally. "Dat is keihard afgestraft".



LEES OOK: Brabanders twijfelen over deelname Dakar Rally volgend jaar: 'Wij willen woestijn'



Nieuwe truck

Als er geen gekke dingen gebeuren dan staat De Rooy volgend jaar gewoon weer aan de start van de Dakar Rally. Vermoedelijk met een nieuwe truck. "We gaan eerst uitgebreid testen. We kunnen ook nog altijd terugvallen op onze huidige truck. Die is ook nog wel te verbeteren."



LEES OOK: 'Gemengde gevoelens' voor Erik van Loon aan de finish van Dakar Rally



Ton van Genugten

Ton van Genugten ging dit jaar voor de eindoverwinnig en begon veelbelovend aan de Dakar Rally. In de eerste week werd hij een keer tweede (proloog) en derde (etappe 3). Helaas voor de Eerselnaar konden zijn ambities dezelfde week alweer de koelkast in, doordat hij in etappe 5 vast kwam te zitten in de modder en bijna vier uur verloor.



"Volgende keer nieuwe ronde, nieuwe kansen", blikte Van Genugten nuchter terug aan de rand van het podium in Buenos Aires. "En ik wil weer voor eigen kansen gaan. Voor minder doe ik niet meer mee."



Dat Van Genugten er volgend jaar weer bij is, is dus een zekerheidje. Ook hij staat dan met een nieuwe truck aan de start. "Met een torpedo", doelend op een truck met een neus, zoals die van Gerard de Rooy. "Anders blijf ik thuis".