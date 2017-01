'Gemengde gevoelens' voor Erik van Loon aan de finish van Dakar Rally

BUENOS AIRES - Erik van Loon was blij dat hij weer aan de finish stond in Buenos Aires, maar toch kijkt hij met gemengde gevoelens terug op zijn negende Dakar Rally. "We hadden liever iets verder naar voren gestaan".

Van Loon deed dit jaar met een nieuwe auto mee aan de Dakar Rally. De Toyota presteerde goed, maar kwam in etappe 3 zonder benzine te staan. Een rekenfoutje van de engineer. Hierdoor kon Van Loon al vroeg in rally fluiten naar een goede eindklassering.



"We hebben aan het begin en het einde van de rally bewezen wat we met de auto kunnen", doelde Van Loon op enkele top tien uitslagen. "Dat smaakt naar meer".



LEES OOK: Brabanders twijfelen over deelname Dakar Rally volgend jaar: 'Wij willen woestijn'



Kanttekeningen

Van Loon is er volgend jaar dus vermoedelijk wel weer bij, al plaatste hij aan de rand van het podium nog wel enkele kanttekeningen bij de route van dit jaar. "Een paar dagen Bolivia in de route is geen probleem. Maar als het zwaartepunt ligt op hoogte en bergweggetjes dan vinden wij er weinig aan. Wij willen woestijn."



LEES OOK: Team de Rooy tevreden over derde plek in Dakar Rally: 'Foutjes keihard afgestraft'