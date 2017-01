Vrouw gaat tevergeefs achter overvaller aan in Westermarkt Tilburg

TILBURG - Een vrouw van 67 is zaterdagmiddag in winkelcentrum Westermarkt in Tilburg beroofd van het geld dat ze net had gepind. De vrouw rende nog achter de overvaller aan, maar dit hield ze niet lang vol. De man ging er vandoor met haar gepinde geld. Volgens de politie geen groot bedrag.

De vrouw werd om tien over halfvier overvallen op het moment dat ze het geld uit de automaat wilde pakken. Een man griste het geld uit haar handen.



De zus van het slachtoffer die op haar stond te wachten, heeft de overvaller wat beter gezien dan haar zus. Er is dan ook een signalement van de man.



Signalement

Het gaat om een blanke man van 1 meter 90 met een breed postuur en een donkere baard. Hij droeg op het moment van de overval een cognackleurige jas.