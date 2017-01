'Dit had ik niet zien aankomen', uitkomst tweede aflevering Wie is de Mol verrast ex-kandidaat

TILBURG - Ze liet zich afschieten in het historische Oaks Amusement Park voordat ze goed en wel aan de opdracht was begonnen en zette haar medekandidaten op het verkeerde been tijdens het ontdekken van de leugenaar in het Gus J. Solomon U.S. Courthouse. Dat maakte haar verdacht, maar Yvonne Coldeweijer wist de 'Mol' niet te ontdekken en kreeg zaterdagavond aan het eind van de tweede aflevering van het populaire tv-programma 'Wie is de Mol?' het rode scherm te zien. Een vroege exit dus voor de Tilburgse actrice, zangeres en vlogger.

Coldeweijer zag haar grootste verdachte, choreograaf Vincent Vianen, een week eerder al vertrekken en moest zaterdag dus een nieuwe keuze maken. Tijdens de opdrachten toonde ze haar fanatisme. In de verlaten Blue Heron-papierfabriek was ze de enige die met tv-presentator Jochem van Gelder geld binnenhaalde. Maar de 'Mol' zag ze kennelijk niet.



'Erg herkenbaar'

"De uitschakeling van Yvonne had ik niet zien aankomen", vertelt oud-Molkandidaat Geert Hoes. De Boxtelaar nam deel aan seizoen zes van het populaire spelprogramma, in Argentinië. "Het mooie van Wie is de Mol is dat het gaat om het spreiden van je kansen. Maar wanneer je meedoet, word je er zo in meegenomen dat je toch vaak all inn gaat tijdens de test. Dat had Yvonne gedaan, vertelde ze aan het eind van het programma. Dat is erg herkenbaar. Ik heb dit tijdens mij Mol- periode ook ervaren." Hoes vloog in Argentinië al na de eerste test uit het spel.



Hoes vindt het jammer dat de Tilburgse actrice er zo snel uit ligt. "Ik vond haar in het spel namelijk redelijk onopvallend. Ze zou een erg goede mol zijn geweest."



'Missen haar zachtheid'

Coldeweijer zelf had genoten van haar deelname. "Er komt zoveel op je af. Je bent de hele dag aan het kijken wie er tegen je liegt. Dat is best wel heftig." Mededeelnemer Thomas Cammaaert typeert Coldeweijer als een 'heel lief meisje'. "We gaan nu een soort zachtheid missen, want dit is best een pittige groep. We gaan er hard voor."