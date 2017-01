'Desnoods hadden we gesleuteld naar finish Dakar Rally', Jan van de Laar blij met halen eindstreep

BUENOS AIRES - "We zijn er. Dat is het belangrijkste." Dat verzuchtte Jan van de Laar zondag bij zijn aankomst in Buenos Aires. De trucker uit Best eindigde als 32e in het eindklassement van de Dakar Rally, op ruim 29 minuten van de Rus Eduard Nikolaev.

"Toen we zaterdag panne hadden onderweg is dit het doel geworden", vertelde Van de Laar bij zijn aankomst in de Argentijnse hoofdstad. "Desnoods zouden we naar Buenos Aires sleutelen, als het zou moeten. Gelukkig is het allemaal goed gekomen."



'Bolivia links laten liggen'

Hij heeft een 'hele leuke rally' gehad. "Veel plezier gehad, dat is ook belangrijk", benadrukt hij. "We hebben eruit gehaald wat erin zat dit jaar."



Of hij volgend jaar weer meedoet, is de vraag. Zeker als Bolivia weer wordt opgenomen in de route. "Ik hoop dat ze Bolivia links laten liggen", reageert Van de Laar eerlijk. "Die hoogte daar... En in het land zelf is niks te beleven. Van mij hoeft het niet. Bolivia erin of eruit weegt zwaar mee bij de beslissing volgend jaar weer mee te doen, absoluut."



'Boven verwachting'

Frank Tilburgs uit Borkel en Schaft kijkt juist heel positief terug op 'Dakar'. "We hebben het hartstikke goed gedaan. Boven verwachting", vertelde hij stralend aan de finish. "We hoopten op de top 25, maar we eindigden binnen de top twintig. Gewoon super. Wij hadden een beetje geluk, waar anderen pech hadden. We zijn blijven rijden. Je kan ook heel hard rijden en alles kapot maken. Wij hebben de gulden middenweg kunnen vinden."



Met de automaat als geheim? "Nou, daar ben ik wel erg tevreden over, ja. Iedereen had er een hard hoofd in, maar wij hebben erin geloofd. Het kan nog beter, daar ben ik van overtuigd. Maar de automaat heeft ons door de duinen geholpen."