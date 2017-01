Autobranden lijken gerichte actie tegen echtpaar, politie doet onderzoek

DEN BOSCH - Op een parkeerterrein aan de Buitenpepersdreef in Den Bosch zijn zaterdagnacht twee auto’s van een echtpaar deels uitgebrand. De auto’s stonden niet naast elkaar. En ze waren geparkeerd tussen vele andere auto’s. Het lijkt er dan ook op dat het hier gaat om een gerichte actie om juist deze auto’s in brand te steken.

De politie kon dit zondagochtend nog niet bevestigen. Een woordvoerder laat weten dat agenten zaterdagnacht niet ter plekke zijn geweest. Wel wordt er zondagochtend aangifte opgenomen van de eigenaren van de auto’s. Een echtpaar dus.



De brand werd rond drie uur opgemerkt door bewoners van een portiekflat in de buurt. Zij hebben direct 112 gebeld. Eenmaal buiten bleken de twee auto’s in brand te staan.



Behoorlijk beschadigd

Beide auto’s liepen behoorlijk wat schade op, met name aan de voorkant. Wie het op het Bossche echtpaar gemunt zou hebben, is niet bekend.