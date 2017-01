'Kom thuis met verhalen die ik over twintig jaar nog weet', Maurik van den Heuvel geniet van 'Dakar'

BUENOS AIRES - Een Dakar zals een Dakar ooit bedoeld is. Zo omschrijft Maurik van den Heuvel uit Boekel de race, die zondag eindigde in het Argentijnse Buenos Aires. Van den Heuvel eindigde het vrachtwagenklassement als 27e, op bijna 23 minuten van de Rus Eduard Nikolaev.

"Het was een mooie Dakar. Heel bijzonder", volgens Van den Heuvel. "Ons eerste jaar in de Dakar Rally was perfect. Het tweede jaar vielen we helaas halverwege uit, maar het vorige jaar was schitterend: lang in de top tien gezeten en bij de laatste twaalf geëndigd. Nu was het één grote... Nou ja, misschien wel zoals een Dakar zou moeten zijn. Om af te zien."



Tweehonderd kilometer per uur door bergpassen

Van den Heuvel heeft iedere dag op het randje gereden. "De tweede week ging het helemaal fout", blikt hij terug. "Och man, ik heb zelfs achter een crossmotor gereden in de woestijn om hulp te halen. En ik heb met lokale mensen en drie kinderen acherin tweehonderd kilometer per uur door bergpassen gereden om onderdelen te halen... We hebben van alles meegemaakt. Dit jaar kom je met verhalen thuis die je over twintig jaar nog weet. Over deze rally kun je wel een boekje schrijven, hier kun je wel een paar pagina's aan wijden..."



Van den Heuvel liet tijdens deze Dakar Rally meerdere keren weten dat dit zijn laatste zou zijn. "Maar daar denk ik nu aan de finish al lichtjes anders over", lachte hij zondagochtend. "Wie weet dat we er volgend jaar weer staan."