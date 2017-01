Brandweer bevrijdt paard uit trailer op N65

BIEZENMORTEL - Op de N65 bij Biezenmortel hebben brandweer en politie zondagochtend een paard bevrijd uit een trailer. Nadat de bestuurster moest remmen voor het stoplicht, kwam het dier vast te zitten.

Toen de automobiliste moest afremmen, ging het paard schuiven. De bestuurster stopte bij een parkeerplaats naast de weg om het dier te controleren. Het paard bleek te zijn gaan liggen en was vast komen te zitten. Hij kon niet meer overeind komen en de amazone kreeg het dier niet uit de trailer.



Rustig uitstappen

De brandweer en politie maakten een gat in de trailer en hielpen het dier met uitstappen. Een passerende dierenarts heeft het paard een kalmerend middel gegeven. De N65 was tussen Biezenmortel en Oisterwijk korte tijd afgesloten zodat het paard rustig uit kon stappen en kon bijkomen van de gebeurtenissen.



Het dier liep een kneuzing op aan zijn rug, maar raakte niet ernstig gewond.