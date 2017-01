Miljoenen kilo's zout op de wegen, maar het blijft opassen voor gladheid

EINDHOVEN - Het blijft oppassen zondag, ook op de Brabantse wegen. Op veel plekken is de temperatuur van het wegdek nog altijd onder nul. Dit betekent dat het plaatselijk nog altijd glad kan zijn door opvriezing. Om de wegen begaanbaar te houden, strooide Rijkswaterstaat dit weekend overigens al acht miljoen kilo zout.

De VerkeersInformatieDienst waarschuwt vooral voor verraderlijke gladheid op N-wegen. Maar ook op de A-wegen is het volgens de verkeersdienst goed om de snelheid wat te matigen, wat meer afstand te houden en voorspelbaar te rijden.Automobilisten moesten zaterdagavond in de hele provincie ook al rekening houden met gladde wegen. Op meerdere plekken ging het mis en gleden auto's van de weg.In verband met sneeuw en gladheid was de code geel tot een uur zondagmiddag van kracht. De waarschuwing geldt vanaf zes uur zondagavond echter opnieuw .Dit dan weer tot maandagochtend twaalf uur.De maandagochtendspits zal volgens de VerkeersInformatieDienst 'druk verlopen'. Behalve de kans op gladheid kan het in het binnenland namelijk ook mistig zijn.Ook raadt de VID automobilisten maandagochtend aan rekening te houden met de laagstaande zon, want die kan zich ook even laten zien.