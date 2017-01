'Bidden dat deze mensen beseffen dat ze ons pijn hebben gedaan', pastoor over seksfilm in kerk

TILBURG - Pastoor Jan van Noorwegen van de Sint Jozefkerk in Tilburg heeft zondag vergiffenis gevraagd 'voor het ontheiligen van Gods huis'. Deze week werd bekend dat in de kerk een seksfilm is opgenomen voor Kim Holland.

De reguliere zondagmis begon met een boetedoening. De kerk werd besprenkeld met wijwater. Van Noorwegen begon bij altaar en ging vervolgens langs bij de biechtstoel en de kerkgangers.



'Kwaad met goed vergelden'

De parochianen noemen het 'respectloos' en 'schandalig' dat er een pornofilmpje is opgenomen in hun kerk. "Maar het blijft onze kerk."



Van Noorwegen benadrukte tijdens zijn preek dat 'we kwaad met goed moeten vergelden'. "En bidden dat deze mensen beseffen welke pijn ze hebben bezorgd."



Ergernis mag niet de grondtoon van het leven worden, benadrukte de pastoor. Net zo min als angst. "We gaan heen in vrede, vreugde en vriendschap. God wil dat wij oprechte liefde betuigen, zelfs aan hen die ons kwaad doen."



Uitschieter

Kim Holland snapt heel goed dat de pastoor geschokt was toen hij hoorde van de film. “Ik heb de film niet gemaakt", benadrukt ze. "Een externe producent heeft deze gemaakt. Hij maakt doorgaans 'gewone' films op speciale locaties. Zo af en toe maakt hij een uitschieter, zoals deze film. Na de ophef over het filmpje in Walibi is besloten ook deze film van de zender te halen. Maar dit is niet gebeurd. Dat is een enorme blunder."



De Sint Jozefkerk in Tilburg liet eerder deze week weten dat er op advies van het bisdom aangifte wordt gedaan. Volgens het bisdom is er namelijk een grens overschreden. Het Openbaar Ministerie moeten nu bepalen of er strafbare feiten zijn gepleegd.