Zwartgeblakerde oldtimers na grote brand in Alphen

ALPHEN - Een dag na de brand in een loods vol oldtimers in Alphen, wordt de schade pas écht duidelijk. Bij de grote brand werden verschillende auto's in de as gelegd en de schade is aanzienlijk.

De brand brak zaterdagmiddag uit in een loods waarbij veel rook vrijkwam. Volgens de Veiligheidsregio gingen vier oldtimers en een shovel in vlammen op.



De eigenaar van de loods meldt dat dat er meer zijn en heeft het over 'ongeveer 15 oldtimers'. Hij wist nog wel twee voertuigen te redden: een Dodge en een Ford. In de loods stonden de oldtimers van de eigenaar, ook stonden er voertuigen van andere mensen.



Oorzaak nog onduidelijk

Een dag na de brand is duidelijk de grote schade te zien. Zwartgeblakerde auto's en verwrongen staal zijn het enige dat nog van de loods is overgebleven. De loods is totaal verwoest.



De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij de brand scheurden er twee gasflessen, deze zorgden voor twee grote vuurbollen die tot in de verte te zien waren. Aan het begin van de avond had de brandweer het vuur onder controle.