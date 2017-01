Bebloede man stelt politie voor raadsel in Roosendaal

ROOSENDAAL - Een man met een bebloed T-shirt heeft de politie zaterdagnacht in Roosendaal voor een raadsel gesteld. Agenten troffen de man iets voor één uur aan in de Stoopstraat in Roosendaal. Hij had een steekwond in zijn schouder. Maar op de vraag hoe hij aan de wond kwam, wilde hij niet antwoorden.

Hij verwees de politie naar een huis in de Stoopstraat. Daar troffen agenten de ouders van de man aan. Ook zij wilden niks zeggen. De ouders werden hierop aangehouden omdat ze ervan worden verdacht iets met de steekpartij te maken te hebben.

Het huis in de Stoopstraat is vervolgens afgesloten en verzegeld. Een speciaal team van de politie, het team Forensische Opsporing, gaat er later nog onderzoek doen.



Huiselijk geweld

De gewonde man is, nadat hij in het ziekenhuis aan zijn schouder werd behandeld, ook aangehouden. Hij wordt verdacht van het plegen van huiselijk geweld. Zijn ouders worden zondag verder gehoord over de zaak.



De politie hoopt zo te achterhalen wat er nu precies is gebeurd in het huis.