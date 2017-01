Veldrijdster Marianne Vos oppermachtig in Italië

FIUGI - Marianne Vos heeft zondag in Fiugi (Italië) haar tweede wedstrijd voor de werelbeker veldrijden gewonnen. De veldrijdster uit Babyloniënbroek was oppermachtig en reed het grootste deel van de wedstrijd alleen voorop.

Vos veroverde vorige week in Sint-Michielsgestel al de nationale kampioenstrui. Ze geldt als favoriet voor de wereldtitelstrijd die over twee weken in Luxemburg wordt gereden.



In Fiugi werd Katarina Nash uit Tsjechië tweede, de Nederlandse Sophie de Boer werd derde en behaalde daarmee de eindzege in het klassement om de wereldbeker.