Doodsoorzaak zwaargewonde Tilburger nog niet bekend, politie staat voor een raadsel

TILBURG - Het overlijden van een man die zwaar gewond werd gevonden, is nog steeds een raadsel. De politie is dringend op zoek naar mensen die vrijdagavond in de Professor Romeinstraat in Tilburg zijn geweest.

De hulpdiensten troffen de 44-jarige Tilburger vrijdagavond aan met een lage hartslag. De man lag voor een biljartcentrum in de Professor Romeinstraat in Tilburg. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en is daar later overleden.



Camerabeelden geven geen duidelijkheid

De doodsoorzaak is nog onbekend. Het lichaam is onderzocht en er is gesproken met getuigen. Ook werden camerabeelden bekeken, maar het heeft geen duidelijkheid gegeven. De politie wil in contact komen met mensen die vrijdagavond in de buurt van het biljartcentrum zijn geweest.