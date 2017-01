Carnavalsfeestje bij open dag wagenbouwers in Breda - [FOTO'S]

BREDA - Nieuwsgierig naar wat carnaval in Breda allemaal te bieden heeft? Bij de carnavalswagenbouwers lichtten ze zondag alvast een tipje van de sluier op tijdens de open dag. Er werd volop geklust met een biertje, gezellige muziek van dweilorkestjes en hoog bezoek van Prins Carnaval en zijn gevolg. Een mooie opwarmer voor het grote feest over zes weken.

Diverse carnavalsverenigingen werken in een grote hal op een industrieterrein in de Haagse Beemden aan hun creatie. Ook in Bavel is een locatie waar gebouwd wordt.



Onze fotografe was ook bij de open dag en legde de carnavalswagens in wording vast. De fotoserie is hier te bekijken.





Tijdens de open dag zijn er opvallend veel jonge bouwers aan het werk, geïnspireerd door hun ouders die al jarenlang fanatiek mee bouwen. Ze houden zich vooral bezig met kleien en 'doppen', waarbij er een laag glasweefsel gemengd met latex over de constructies wordt gesmeerd. Mellanie Timmers is 15 jaar oud en doet voor het tweede jaar mee met de opbouw van 'haar' carnavalswagen, die dit keer in het teken staat van het hardloopevenement de Singelloop."Vooral in de weekenden ben ik hier, want doordeweeks wordt het 's avonds anders te laat", zegt ze. "En in de kerstvakantie heb ik hier ook heel wat uurtjes doorgebracht." Mellanie denkt dat hun wagen ver gaat komen. "Ik hoop op een plek in de top-drie."Verderop staat een klein jongetje met een grote kwast in de hand. Hij is acht maar weet precies wat hij moet doen. "En zometeen komt mijn neefje ook helpen. Die is pas vijf!"Even verderop zijn de bouwers van CV De Meikevers ook druk bezig met hun wagen. Het is een gigantisch project, want de creatie wordt maar liefst twaalf meter lang en acht meter hoog. "We bouwen een bourgondisch restaurant", vertelt Jordan Zijlmans. "Ik ben hier vier keer per week, er gaan heel wat uurtjes in zitten." Zorgen dat ze de deadline niet halen, heeft hij niet. "We hebben gezonde spanning en het werktempo gaat vanzelf een tandje hoger als de grote dag dichterbij komt."Veel nieuwsgierige mensen schuiven voorbij de onderdelen van de wagens. "Zo'n open dag is top, zo krijgt iedereen een idee wat er allemaal bij komt kijken", aldus Jordan.De constructie van de wagen wordt bekleed met klei, waarna er frietvet overheen wordt gesmeerd om te voorkomen dat de klei gaan brokkelen. Als alles droog is, gaat er een laag glasweefstel overheen. Daarna wordt het ontwerp weer voorzichtig opengesneden om de klei eruit te halen. Dat is echt nodig, anders is het gevaarte veel te zwaar. Vervolgens worden de naden zorgvuldig dichtgesmeerd volgens het doppen-principe. Pas daarna kunnen de onderdelen worden geschilderd.Tijdens de carnavalsoptocht in Breda doen zeventien grote carnavalswagens uit Breda en omstreken mee. De opstoet is op 27 februari. Dan is het resultaat van het harde werk te zien.