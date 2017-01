Bijtincidenten met honden: het gebeurt vaker in Brabant

EINDHOVEN - Bijtincidenten met honden, ze komen vaker voor in Brabant. De afgelopen jaren was er een flink aantal gevallen waarbij een hond mensen aanviel. Een overzicht van de meest opmerkelijke incidenten.

Zondagmiddag raakte een man in Wernhout zwaargewond toen hij werd aangevallen door zijn eigen vechthonden. Zijn vrouw schoot de honden vervolgens dood. Dergelijke aanvallen staan niet op zichzelf, de afgelopen jaren waren er meerdere incidenten in Brabant.



LEES OOK: Man zwaargewond na aanval door eigen honden, zijn vrouw schiet ze dood





Honden vallen meisjes aan

In april 2014 werden twee meisjes van 6 en 10 jaar oud in een recreatiepark in Schijndel aangevallen door de Amerikaanse Staffordshire Terriër van hun vader. Het 6-jarige meisje werd in haar gezicht gebeten en raakte ernstig gewond. Haar zusje liep letsel op aan haar been. De hond en de twee andere honden van het gezin werden meegenomen door de politie. Een dierenarts liet de dieren inslapen.



Hondje én vrouw gebeten

Bij het uitlaten van haar hondje werd een vrouw uit Sprang-Capelle in februari 2015 aangevallen door een loslopende Stafford. Haar hondje Dino speelde met de Stafford, maar de blik in diens ogen veranderde. De hond werd agressief en probeerde Dino te bijten. De vrouw trok de viervoeter weg en werd zelf in haar been gebeten.



11-jarig meisje en baasje aangevallen

Een Amerikaanse Staffordshire Terriër beet in juni 2015 een 11-jarig meisje in de schouder. Het kind wilde de Stafford in het Prins Hendrikpark in Den Bosch aaien, hierop werd de hond agressief. De eigenaar van de viervoeter greep in en werd ook gebeten. Na overleg met de eigenaar werd besloten de Stafford te laten inslapen.



Aanval op twee honden en een vrouw

In maart 2016 ontsnapten twee Staffords uit een tuin in de Spuilaan in Oudenbosch. Ze kwamen een vrouw en haar hondje tegen en vielen het kleine dier aan. De vrouw probeerde haar hondje te beschermen, maar werd ook gebeten. Omstanders kregen de Staffords uiteindelijk te pakken. De gealarmeerde dierenagenten namen de honden over, één van de viervoeters wurmde zich los en viel een Rottweiler aan. Er was pepperspray voor nodig om te zorgen dat de hond losliet.



Familieruzie mondt uit in bijtincident

Een opmerkelijk bijtincident in augustus 2016 in Rijsbergen. Op camping Fort Oranje hitste een man zijn hond, een gekruiste Stafford, op om zijn bejaarde moeder te bijten. De 78-jarige vrouw liep schrammen op en bloedde flink. De politie nam de hond in beslag en de man moest uiteindelijk zeven maanden de cel in waarvan drie maanden voorwaardelijk.



Pitbull bijt man in kruis

In dezelfde maand werd een man uit Den Bosch in zijn kruis gebeten door een agressieve Amerikaanse Pitbull Terriër. In zijn woonwijk werd hij plotseling gegrepen door de hond. Hij deed aangifte, vooral omdat hij bang was dat ook andere mensen door het dier zouden worden aangevallen. "Je moet er niet aan denken dat dit een kind overkomt."



Hond bijt zijn drie baasjes

Een herderachtige hond richtte in september 2016 een klein slagveld aan in Helmond. De hond verwondde zijn eigen bazin en haar zoon. Het tweetal moest worden behandeld in het ziekenhuis. De avond daarvoor zou de man van het gezin al zijn aangevallen. De hond werd afgemaakt.