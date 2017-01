Willem II is 'voorin niet goed genoeg' en dus blijft het nog lang spannend in Tilburg

TILBURG - Het degradatiespook is nog steeds niet helemaal verjaagd in Tilburg. “Het zal een uitermate spannende competitie blijven", voorspelt Willem II-aanvoerder Jordens Peters na de nederlaag tegen NEC.

Coach Erwin van de Looi zag dat z'n ploeg best aardig voetbalde tegen NEC, maar voorin oogde Willem II zoals wel vaker machteloos. “Het probleem is dat we vandaag voorin niet goed genoeg waren”, was de harde conclusie van de trainer.



Geen scherpte, geen geluk

Natuurlijk, mogelijkheden waren er wel voor Willem II, maar grote uitgespeelde kansen niet echt. “We waren net niet bij machte om het uit te spelen", zag Jordens Peters. "Dan creëer je wel wat mogelijkheden. Maar niet genoeg om ze echt het vuur aan de schenen te leggen. We missen de scherpte en we missen ook wat geluk.”



Peters baalde na afloop. Niet alleen van de uitslag, maar ook omdat Willem II nog steeds vrij dicht bij de nacompetitieplekken staat. Slechts vijf punten is het verschil met nummer 16 PEC Zwolle. “Je had natuurlijk heel goede zaken kunnen doen, de andere uitslagen waren in ons voordeel”, zei Peters.



'Het gaat om details'

“Het zal een uitermate spannende competitie blijven. Heel veel ploegen zijn aan elkaar gewaagd, je ziet het vandaag ook. De verschillen zijn zo klein. Maar ik heb de overtuiging dat we van het gros van de eredivisie kunnen winnen. Het gaat om details. Die hebben we voor de winterstop een aantal keer in ons voordeel beslist, en nou in ons nadeel.”