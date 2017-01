IJshockeyers Destil Trappers verliezen van Leipzig

LEIPZIG - De ijshockeyers van Destil Trappers hebben zondag een flinke nederlaag moeten incasseren. Icefighters Leipzig was in eigen huis met 5-2 te sterk voor de Tilburgers in de Meisterrunde van de Oberliga.

Beide ploegen hielden hun kruit in de eerste periode droog, maar daarna profiteerde Leipzig van de straffen die de Trappers-spelers regelmatig aan de broek kregen. De Duitsers scoorden driemaal in de powerplay, waarna Justin Larson iets terugdeed: 3-1.



Mickey Bastings zette Trappers in de laatste periode nog wel op 4-2, maar daarna scoorde alleen Leipzig nog; in een leeg Tilburgs net nadat doelman Martijn Oosterwijk naar de kant was gehaald.