'Schandalig dat Rijkswaterstaat niet 24/7 doorwerkt bij stuw Grave'

GRAVE - "Eerst moeten we veel te lang wachten op een noodoplossing en dan wordt er vervolgens in het weekend niet eens doorgewerkt. Schandalig!" Ton Paulus van het gelijknamige veerbedrijf, dat vaart tussen onder meer Mook en Cuijk, is op z'n zachts gezegd niet te spreken over de werkhouding van Rijkswaterstaat. Die pleiten echter dat het niet anders kan. "De werkzaamheden liggen stil vanwege de veiligheid."

Afgelopen dinsdag werd bekend dat Rijkswaterstaat voor een tijdelijke dam heeft gekozen bij de stuw bij Grave. "Dan denk je dat er dag en nacht wordt doorgewerkt om die tijdelijke dam zo snel mogelijk af te hebben. Maar wat zie ik tot mijn verbazing? Het werk ligt stil", vertelt Paulus. Hij ging vrijdagavond en zondagmiddag even kijken, maar zag dat er niemand aan het werk was.



Paulus heeft een veerdienst tussen Cuijk en Mook, maar moest sinds de aanvaring door het schip op 29 december bij Grave, die werkzaamheden stilleggen. "Eerst moesten we zo'n twaalf dagen wachten op een noodoplossing. Nu is die er, maar leggen ze in het weekend en 's avonds het werk gewoon stil. Ik voel me echt in de steek gelaten", briest hij. Vanwege de aanvaring zit er een gat van zo'n 25 in de stuw en hierdoor is het waterpeil in de Maas tussen Sambeek en Grave flink gezakt.



'Niet veilig om te werken'

Rijkswaterstaat erkent dat de werkzaamheden dit weekend stilliggen. "Het klopt dat er niet wordt gewerkt", vertelt woordvoerder Monique Zaat. "Daar is één simpele reden voor. Doordat er nu heel veel toevoer is van water is er een te sterke stroming ontstaan. Het is niet veilig om te werken. Graafmachines staan niet stevig op de boten en ook het materiaal kan niet veilig gebruikt worden."



"Daarnaast moesten we het water iets opstuwen vanwege het waterpeil in de Paesplas. Daar staat sinds dit weekend weer water, zodat de woonboten weer kunnen drijven. Door het opstuwen ontstond er ook meer stroming achter de stuw bij Grave", legt ze uit.



Hoe lang duurt het nog?

Ton Paulus heeft geen boodschap aan de uitleg van Rijkswaterstaat. "Dus als er straks nog een maand heel veel water wordt aangevoerd, dan duurt het bouwen van die noodstuw nóg langer?", vraagt hij zich hardop af. "Dan hadden ze voor een andere noodoplossing moeten kiezen." Hij schat dat elke dag die hij niet kan uitvaren zo'n 400 euro kost.



Wanneer Rijkswaterstaat weer verder kan bouwen aan de noodstuw, hoopt de rijksdienst maandag te kunnen inschatten. "Het blijft lastig inschatten. We kunnen steeds maar één, maximaal twee dagen van te voren kijken wat de watertoevoer doet", legt Monique Zaat uit.