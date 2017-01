Martin Gaus: 'Agressieve honden waren ontoerekeningsvatbaar en sloegen door'

WERNHOUT - Hoe kon het zondagmiddag zo misgaan toen in Wernhout een man werd aangevallen door zijn eigen honden? "Het zijn Staffordshire Terriërs en die kunnen makkelijker doorslaan. Ze worden als het ware blind en slaan door", legt hondendeskundige Martin Gaus uit. "Deze honden waren ontoerekeningsvatbaar, omdat ze zo hoog in hun opwinding zaten."

Staffords zijn in het verleden gefokt om te vechten met andere honden. "Maar door de jaren heen is dat afgezwakt. Toch zit dat nog wel diep in hun lijf en komt dat in bepaalde situaties naar boven", beschrijft Gaus.



De twee honden raakten zondagmiddag met elkaar in de clinch en begonnen met elkaar te vechten. "Ze slaan dan volledig door en zijn als het ware blind, zo op drift zijn ze met elkaar", vertelt Gaus. Ze hebben dan volgens Gaus ook totaal geen oog meer voor hun omgeving. Uiteindelijk werden de honden door de vrouw neergeschoten.



'Zagen niet dat ze baasje aanvielen'

"Dit was geen gerichte actie tegen hun baasje. Ze hebben niet gezien wat of wie ze aanvielen. Als daar een juten zak of een stuk hout had gelegen waren ze daar mee aan de slag gegaan", zegt hij. De dieren weten volgens hem gewoonweg niet meer wat ze doen.



ZIE OOK: Bijtincidenten met honden: het gebeurt vaker in Brabant



Hij snapt heel goed dat het baasje wilde ingrijpen. "Ook al is het niet verstandig om ertussen te springen, ik begrijp dat je dat als baasje wilt doen. Maar het enige wat zou kunnen helpen is als één iemand de ene hond bij z'n achterpoten wegtrekt en een ander dat bij de andere hond doet."



'Gaat ook vaak wel goed'

Volgens de hondendeskundig kan je het niet per definitie iemand kwalijk nemen dat dit gebeurt. "Het doorslaan komt inderdaad vaak voor bij Staffordsshire terriërs, omdat dat nu eenmaal in hun genen zit. Maar gelukkig gaat het ook gewoon vaak heel goed", besluit hij.