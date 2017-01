Explosies gehoord bij plofkraak Roosendaal, doelwit geldautomaat Marskramer

ROOSENDAAL - Bij een plofkraak op een geldautomaat bij het Tolbergcentrum in Roosendaal zijn zondagnacht diverse explosies gehoord. De daders reden rond kwart over drie met een auto tegen het pand van de Marskramer in het winkelcentrum aan. In de gevel van deze winkel zit een geldautomaat.

Rond vier uur stond de gebruikte auto nog tegen het winkelpand. Een explosievenverkenner moest toen nog ter plekke komen om te bekijken of de politie veilig onderzoek kon doen op de plek van de plofkraak.



Of er iets is buitgemaakt is onduidelijk.



De omgeving van de geldautomaat is afgezet. Een gespecialiseerd team van de politie doet onderzoek.