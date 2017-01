Plaatselijk dichte mist, code geel nog steeds van kracht

EINDHOVEN - Dichte mist zorgt maandagochtend plaatselijk voor slecht zicht. Op sommige plekken in het uiterste westen en in het oosten van onze provincie is het zicht minder dan honderd meter. Het KNMI waarschuwt dan ook voor gevaarlijke rijomstandigheden en heeft ook voor Brabant code geel afgekondigd.

Het weerinstituut adviseert weggebruikers voldoende afstand te houden en hun snelheid aan te passen.Behalve de mistwaarschuwing bestaat er ook nog altijd de kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. De code geel geldt al vanaf zondagavond zes uur. Dit vooralsnog tot twaalf uur maandagochtend.De VerkeersInformatieDienst waarschuwde zondag al voor een drukke maadagochtendspits