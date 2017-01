Vrachtwagen met lekke band bij Best zorgt voor file op A58 richting Eindhoven

BEST - Een vrachtwagen met een lekke band bij Best zorgt maandagochtend voor behoorlijk wat vertraging op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Rond halfacht staat er nog acht kilometer file. De problemen begonnen voor zeven uur. Op het hoogtepunt van de file stonden auto's stil over zo'n twaalf kilometer.

Bij knooppunt De Baars is een omleiding ingesteld voor automobilisten die van Tilburg naar Eindhoven willen. Zij worden geadviseerd Den Bosch te volgen via de A65 en de A2.



Iets voor halfacht was de A58 bij Best, waar de vrachtwagen stond, weer vrij. Maar omrijden is nog steeds zinvol.