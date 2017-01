Vandaag is blauw in Brabant

EINDHOVEN - Het is natuurlijk enorme onzin, maar we doen er allemaal aan mee. Volgens een Britse psycholoog is vandaag de meest depressieve dag van 2017. Je kunt het maar gehad hebben.

Wat gaat vandaag het nieuws bepalen?





De deprimerende boodschap zou te maken hebben met het feit dat goede voornemens mislukt zijn en de vakanties ver weg lijken. Daarnaast zijn de dagen nog donker en is de maandag voor veel mensen de eerste dag van de werkweek. Tijd voor een bloemetje?

In de Tilburgse wijk Reeshof kreeg bijna iedereen die zijn container aan de straat had gezet een waarschuwing omdat het afval niet goed gescheiden was. Vandaag gaat onze verslaggever op pad met een controleur die dit in de gaten moet houden.

Als de mist eenmaal is opgelost, is er vanmiddag een mix van zon en wolkenvelden. Het wordt rond nul graden in het oosten tot +3 graden in het westen.

Een man is zondagmiddag in Wernhout zwaargewond geraakt toen hij werd aangevallen door zijn eigen vechthonden. Zijn vrouw heeft de honden vervolgens doodgeschoten terwijl ze hun baas nog te lijf gingen.

Het begint bij velen alweer te kriebelen. Volgende maand is het carnaval. De wagenbouwers lichtten gisteren al een tipje van de sluier op tijdens de open dag als opwarmer voor het grote feest over zes weken.

De politie weet nog niet wat een 44-jarige Tilburger is overkomen die zwaargewond werd gevonden op de Professor Romeinstraat en later is overleden. Ze is daarom druk op zoek naar getuigen.