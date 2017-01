'Directeur FC Eindhoven krijgt klappen van politie bij rellen in stadion'

EINDHOVEN - De directeur van FC Eindhoven, Kees Lepelaars, heeft afgelopen vrijdag een paar klappen op zijn bovenarm gekregen van de politie. Dit gebeurde toen hij een opstootje van supporters in het Jan Louwers Stadion in Eindhoven wilde sussen. Lepelaars hield er volgens het Eindhovens Dagblad een blauwe arm aan over.

In de krant geeft de directeur aan dat hij geen aangifte zal doen. Wel zegt hij maandag te gaan praten over de situatie met de politie.



De onrust startte aan het begin van de tweede helft van de wedstrijd FC Eindhoven tegen De Graafschap. Een aantal supporters van De Graafschap was op de thuistribune van FC Eindhoven gaan zitten. Over en weer volgden er provocaties. Dit ook richting de politie.



Een steward van FC Eindhoven werd volgens de krant gebeten door een politiehond en moest naar het ziekenhuis. Een supporter van de thuisclub moest naar de eerste hulp nadat hij klappen kreeg van de politie.Uiteindelijk werden twee aanhangers van FC Eindhoven aangehouden. Hoe de supporters van De Graafschap buiten het gastenvak terecht konden komen, wordt volgens de krant onderzocht. Of de thuisclub stadionverboden gaat uitdelen is nog niet duidelijk.