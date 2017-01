230 autobanden gedumpt in natuurgebied in Gemert

De politie telde in totaal 230 autobanden. (Foto: Politie Gemert-Bakel)

GEMERT - Het is de overtreffende trap van asociaal, aldus de politie in Gemert. Die vond zondagmiddag 230 gedumpte autobanden in en naast een sloot aan de Groenesteeg.

Zondagmiddag rond 15.40 uur zag een getuige hoe een man de tientallen autobanden uit een busje gooide.



Wit busje

Wie de autobanden daar dumpte is nog onbekend. Maar met het signalement van de getuige is de politie op zoek naar een blanke man van een jaar of dertig tot veertig. Hij zou de banden uit een wit bestelbusje hebben gegooid.