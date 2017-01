Slaapdronken wakker worden in een wijnvat in Huijbergen

HUIJBERGEN - Slaap vatten in wijnvaten. Het kan op camping Costa Kabrita aan de Weg naar Wouw in Huijbergen. Daar staan twee houten hutten in de vorm van een wijnvat. Omroep Brabant werd maandagochtend wakker in 'Bueno Vida', wat in het Spaans 'goed leven' betekend.

Binnen ruikt het er naar vers hout en schone lakens. "Wij vinden het heel bijzonder en het is echt een beleving om in te slapen", zegt eigenaresse Marie-Louise Nelen trots. Op zoek naar een nieuwe trekpleister voor de camping kwamen Ad en Marie-Louise Nelen de wijnvaten op het spoor.





De hut heeft alles. Verwarming, een magnetron, een televisie en zelfs draadloos internet. "Men wil wel de beleving maar ook de luxe tegenwoordig. Vandaar dat er niks ontbreekt", aldus Marie-Louise.Er staan twee zogenaamde Finkota's op de camping in Huijbergen. De houten slaaphutjes hebben een lengte van 4,30 meter en een doorsnede van bijna 2,5 meter.De bedden liggen heerlijk en ondanks de koude nacht is het binnen lekker warm. Prettig dromen over goeie flessen Rioja en Malbec. De realiteit is anders. Marie-Louise wekte verslaggever Floyd Aanen met een ontbijtje. "Lekker glaasje geitenmelk?".