'Wij zijn dadelijk de lachende derde, PSV wordt kampioen', Willy en René geloven in PSV

EINDHOVEN - PSV is goed begonnen aan de tweede helft van het voetbalseizoen. Excelsior werd thuis met 2-0 verslagen. En dat is volgens Willy en René van de Kerkhof nog maar het begin. "PSV wordt alleen maar sterker", meent René. "We moeten nog zestien wedstrijden spelen en als ze die allemaal winnen, gaan we het zien."

De broers zijn vooral te spreken over de terugkeer van Marco van Ginkel. Willy noemt hem de uitblinker van de wedstrijd en ook René is enthousiast: "Hij is de grote man van PSV. Jammer dat hij niet onder contract staat bij de club."



'PSV is begonnen aan inhaalrace'

De Eindhovense voetbalclub is met de overwinning op Excelsior, volgens Willy en René, begonnen aan een inhaalrace op koploper Feyenoord en de nummer twee op de lijst, Ajax. Die clubs wonnen echter ook dit weekend en dus staat PSV nog steeds derde.



Maar de broers houden vertrouwen. "PSV gaat met sprongen vooruit", ziet Willy. "Het is te hopen dat Feyenoord en Ajax wat krassen op gaan lopen en dan zijn wij dadelijk de lachende derde."



'Willy en René als enige overtuigd van kampioenschap'

Met de laatste uitspraak doelt Willy op een artikel in het Algemeen Dagblad. De krant vroeg honderd prominenten in de voetbalwereld wie zij denken dat er landskampioen gaat worden. Slechts twee van de honderd ondervraagden geloven dat PSV kampioen wordt. En dat zijn Willy en René van de Kerkhof.