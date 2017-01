'Dollie Hanssen met hamer op hoofd geslagen en daarna keel doorgesneden'

ARNHEM - Dollie Hanssen uit Kaatsheuvel is maart vorig jaar in haar eigen huis op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Haar toenmalige echtgenoot, Robert B., heeft haar met een hamer op het hoofd geslagen. Daarna heeft de militair haar keel doorgesneden en geprobeerd haar te wurgen. Robert B. zei dit maandagmorgen, vrijwel emotieloos, bij de militaire rechtbank in Arnhem. Hij wordt verdacht van moord.

"Ik wist niet waar ik mee bezig was. Had geen idee", zei Robert verscheidene malen nadat de zitting was begonnen en hij zijn verhaal deed.



De twee lagen in een scheiding en B. zou op de dag dat hij een eind zou maken aan het leven van zijn vrouw contact opnemen met een mediator. De dag ervoor hadden ze echter een heftige ruzie over een creditcard. Bovendien was de man er achter gekomen, vertelde hij, dat Dollie een relatie had met andere mannen. Hij is die dag enorm boos geworden en vernielde een laptop en een tv.Er zat B. kennelijk meer dwars: zijn echtgenote zou tegen de afspraken in voor duizenden euro's onder meer tassen en kleding hebben gekocht. Zelf moest hij zijn 'unieke' verzameling van Queen-muziek verkopen om financiële problemen te kunnen oplossen.Het stel had drie kinderen: twee jongens en een meisje. De gewelddadige dood van Dollie Hanssen kwam hard aan bij haar familie, maar ook op het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel . Dit is de school van haar zonen Ruben en Noah.Nabestaanden van de vrouw, die 48 jaar is geworden, wilden maandagmorgen een foto van haar neerzetten in de rechtbank. Na overleg met de officier van justitie werd hiervan afgezien.