Docent overlijdt na sprong van dak Stedelijk Gymnasium Den Bosch, leerlingen opgevangen in aula

DEN BOSCH - Op het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch is een docent van het dak gesprongen. Hij is daarbij overleden. Leerlingen zouden dat hebben zien gebeuren en zijn opgevangen in de school.

Volgens de politie gaat het om zelfmoord, maar doet er in overleg met de school verder geen mededelingen over.



Het gebeurde rond kwart voor tien, een moment dat veel leerlingen net op school aankwamen. Docenten en leerlingen zijn flink geschrokken. Alle leerlingen van het Stedelijk Gymnasium aan het Mercatorplein zijn opgevangen in de aula.



Het plein voor de school is afgezet met politielinten.