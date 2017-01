Ouderpaar en hun zoon langer vast na steekpartij in Roosendaal

ROOSENDAAL - De drie personen die zaterdagnacht betrokken waren bij een steekpartij blijven nog maximaal drie dagen in verzekering. Het gaat om een ouderpaar en hun zoon. Het drietal wordt verhoord over de zaak. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk.

De zoon werd zaterdagnacht rond één uur met een bebloed T-shirt gevonden in de Stoopstraat in Roosendaal. De man had een steekwond in zijn schouder. Tegen agenten wilde hij niet zeggen hoe hij gewond was geraakt.



Hij verwees wel naar een huis in de straat. Daar troffen agenten de ouders van de man aan. Ook zij wilden niks zeggen. De ouders werden hierop aangehouden omdat ze ervan worden verdacht iets met de steekpartij te maken te hebben. De gewonde man is na behandeling in het ziekenhuis zaterdagnacht ook aangehouden.